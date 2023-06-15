Ростовская область представит на ПМЭФ-2023 проекты на 720 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума Ростовская область представит инвестиционные проекты с общим объемом вложений 720 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации властей, в ходе ПМЭФ будут представлены проекты в сфере промышленности, выпуска импортозамещающей продукции, производство микроэлектроники, строительные материалы. Также будут представлены передовые разработки донской науки, проекты комплексной жилой застройки.

Экспозиция региона работает под слоганом «Вдохновляем на инвестиции в Ростовскую область».

Анастасия Назарова