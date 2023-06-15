На ремонт участков трассы в Туймазинском районе направят около 160 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на двух конкурсах 5 и 7 июля выберет подрядчиков ремонта участков дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена контрактов равняется 159,7 млн руб. Начальные цены контрактов составляют 46,86 млн руб. и 112,84 млн руб., большую часть оплатит федеральный, меньшую — республиканский бюджет.

Работы необходимо провести с 15 мая 2024 года по 30 сентября 2024 года. Длина участков трассы составляет 1,64 км и 4 км. Подрядчик должен дать шестилетнюю гарантию на основание дорожной одежды, пятилетнюю — на нижний слой и семилетнюю — на верхний слой дорожного покрытия.

В декабре 202 года Управление дорожного хозяйства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на ремонт участка этой дороги с ООО Строительная компания «Уралдорстрой» за 57,84 млн руб. при начальной цене 59 млн руб. Работы необходимо провести с 1 апреля по 25 октября текущего года.

Майя Иванова

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