Голосование на предстоящих в Прикамье выборах будет трехдневным

Голосование на сентябрьских довыборах в заксобрание Пермского края, Пермскую думу и на муниципальных выборах будет проходить с 8 по 10 сентября. Соответствующее решение принято региональной избирательной комиссией.

Как сообщается в телеграм-канале краевой комиссии, «на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей». В крайизбиркоме отмечают, что бюллетени после каждого дня голосования будут перекладываться в специальные сейф-пакеты и храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением до момента подсчета голосов.