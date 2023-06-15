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обновлено 10:46

Голосование на предстоящих в Прикамье выборах будет трехдневным

Голосование на сентябрьских довыборах в заксобрание Пермского края, Пермскую думу и на муниципальных выборах будет проходить с 8 по 10 сентября. Соответствующее решение принято региональной избирательной комиссией.

Как сообщается в телеграм-канале краевой комиссии, «на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей». В крайизбиркоме отмечают, что бюллетени после каждого дня голосования будут перекладываться в специальные сейф-пакеты и храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением до момента подсчета голосов.

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