Риэлтора осудили за незаконное обналичивание материнского капитала

Нижегородский райсуд вынес обвинительный приговор женщине-риэлтору, которая помогала матерям обналичить средства по сертификатам материнского капитала за счет фиктивных сделок с недвижимостью. Для получения денег в ПФР предоставлялись копии фиктивных договоров и документов, подтверждающих регистрацию права собственности и получения займа для приобретения жилья. Всего риэлтору вменили восемь эпизодов мошенничества при получении выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Женщина полностью признала вину и дала подробные показания по обстоятельствам схемы с маткапиталом. Суд назначил обвиняемой три года лишения свободы, но предоставил ей отсрочку от отбывания наказания до достижения сыном четырнадцатилетнего возраста.

Иван Сергеев