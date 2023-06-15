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Риэлтора осудили за незаконное обналичивание материнского капитала

Нижегородский райсуд вынес обвинительный приговор женщине-риэлтору, которая помогала матерям обналичить средства по сертификатам материнского капитала за счет фиктивных сделок с недвижимостью. Для получения денег в ПФР предоставлялись копии фиктивных договоров и документов, подтверждающих регистрацию права собственности и получения займа для приобретения жилья. Всего риэлтору вменили восемь эпизодов мошенничества при получении выплат.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Женщина полностью признала вину и дала подробные показания по обстоятельствам схемы с маткапиталом. Суд назначил обвиняемой три года лишения свободы, но предоставил ей отсрочку от отбывания наказания до достижения сыном четырнадцатилетнего возраста.

Иван Сергеев

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