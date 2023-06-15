ПМЭФ-2023: Индустриальный парк «Марьино» в Петербурге привлек в свои проекты более 1,5 млрд рублей

Индустриальный парк «Марьино» подписал на Петербургском международном экономическом форуме 2023 меморандумы с тремя новыми инвесторами. Они будут развивать на его территории проекты общей стоимостью более 1,5 млрд рублей.

Так, компания «Вымпел» будет создавать в «Марьино» производственно-складской комплекс элементов трубопроводов, АО «СКТБ Кольцова» — производство радиоэлектроники. «Рабиш Эрпорт Мунисипал Текнолоджи» и «Фаун» совместно построят завод уборочной техники для аэропортов.

По соглашению с управляющей индустриальном парком компанией «ВТБ Девелопмент» инвесторы смогут выкупить земельные участки в «Марьино». На трех новых предприятиях запланировано создание более 200 новых рабочих мест.

«Сделки с новыми резидентами "Марьино" свидетельствуют о последовательном развитии петербургской промышленности и выходе российских предприятий на качественно новый уровень стандартов и культуры производства. Управляющая компания парка будет сопровождать резидентов на всех этапах развития их проектов»,— сказал директор по инвестициям «ВТБ Девелопмент» Александр Паршуков.

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