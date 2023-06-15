Из Челябинска планируют запустить прямые рейсы в Минск

Руководство Челябинской области прорабатывает вопрос организации прямого регулярного авиасообщения между Челябинском и Минском. Эта тема обсуждалась на встрече губернатора Алексея Текслера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече стороны обсуждали вопросы развития двусторонних отношений. По данным губернатора, в январе-марте товарооборот Челябинской области с Белоруссией вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $127,7 млн. Для увеличения товарооборота организовано постоянное информирование бизнеса о возможностях промышленного и сельскохозяйственного производства, а также сферы услуг Челябинской области и Беларуси. Так, с апреля этого года в Минске на постоянной основе действует выставочный павильон продукции Южного Урала. «Концепция шоу-рума не со всеми регионами работает, но ваш хороший пример мы будем тиражировать, демонстрировать коллегам, и своих белорусских производителей тоже к этому продвигаем»,– отметил Дмитрий Крутой. –

Кроме того, стороны обсудили конкретные вопросы кооперации челябинских и белорусских предприятий, в том числе Могилевского завода лифтового машиностроения и ММК, «БЕЛАЗ-холдинга» и АО «Кемма», Борисовского завода «Автогидроусилитель» и ОАО «Белкард».

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