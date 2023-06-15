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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто приедет на ПМЭФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Петербургский международный экономический форум 2023. Об этом он сообщил в соцсетях. Ранее его визит на форум не заявлялся.

«Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум, уже в седьмой раз»,— приводит «РИА Новости» сообщение господина Сийярто.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начался 14 июня. Он продлится три дня.

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