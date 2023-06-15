Башгосфилармония заплатит за доставку артистов на сабантуи в Нижневартовск и Сочи

Башкирская государственная филармония заключила три контракта на оказание услуг по доставке сотрудников в Нижневартовск и Сочи на сабантуи. Договоры подписаны с единственными поставщиками, их общая сумма составила 436 тыс. руб., следует из материалов портала госзакупок.

Контракты заключены 1 и 2 июня, исполнить их необходимо до 30 декабря. Отмечается, что транспортные услуги заказываются, чтобы сотрудники Башгосфилармонии приняли участие в организации и проведении сабантуев в регионах России и за рубежом.

Наталья Балыкова

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