В Оренбурге введен комендантский час для подростков

Комендантский час для подростков введен в Оренбурге до 30 сентября текущего года включительно. Он действует с 23:00 до 6:00 (MSK+2). После 23:00 дети должны быть дома. Об этом сообщает городская администрация.

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«В соответствии с Законом Оренбургской области 16-летним подросткам запрещено находиться в общественных местах – на улицах, стадионах, в парках, скверах, в магазинах, в общественном транспорте, учреждениях развлечений и досуга без сопровождения родителей»,— говорится в сообщении.

Кроме того, лицам, не достигшим 18 лет, запрещено посещать места продажи алкоголя, включая бары и рестораны. За нарушение комендантского часа ответственность грозит родителям или законными представителям несовершеннолетних.

Георгий Портнов