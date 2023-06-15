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В центре Уфы на неделю закроют участок дороги

В Уфе с 17 по 23 июня на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции будет перекрыта одна из трех полос проезжей части – с четной стороны улицы Цюрупы, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения связаны с реконструкцией Октябрьской революции.

«В настоящее время технологические процессы и нормы безопасности участников дорожного движения требуют ввести еще одно временное ограничение»,–– добавили в мэрии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт с ООО «Дортрансстрой» стоимостью 980,43 млн руб. на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу реконструкции Октябрьской революции.

Венера Хисамова

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