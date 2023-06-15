Отселенным из-за обстрелов белгородцам начинают выплачивать по 50 тысяч рублей за утраченное имущество

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил сегодня в соцсетях о начале единовременных выплат по 50 тыс. руб. тем гражданам, которые проживали в приграничных населенных пунктах региона, куда пока «запрещено въезжать, посещать и находиться». Как пояснил губернатор, указанные средства «направлены на частичное восстановление утраченного имущества».

«Вижу по многочисленным встречам, что эта помощь крайне необходима, потому что люди остались практически без ничего и необходимо приобрести предметы первой необходимости, которых нет и в пунктах гуманитарной помощи. Понимаем, что все 100% восполнить невозможно, но мы стараемся»,- пояснил глава региона. По его данным, к 15 июня власти уже выплатили также более 40 тыс. единоразовых выплат в 10 тыс. руб. (свыше 400 млн руб.) тем, кто вынужден был спешно покинуть свои дома в конце мая-начале июня в связи с обстрелами со стороны Украины.

«Все задают вопрос: если начинаете выплату в 50 тыс. руб., вы останавливаете выплату в 10 тыс. руб.? Нет, мы продолжаем работу со списками, и тем, кому положено, выплата будет произведена в полном объеме, как 10 тыс., так и 50 тыс. руб. Нужно просто время. Все, кто не получит эти деньги – обращайтесь в администрации, где вы проживаете: сельские, городские, районные. Обращайтесь в отделения социальной защиты, будем стараться ответить на все вопросы»,- разъяснил Вячеслав Гладков. По его словам, белгородцам сейчас «старается помочь вся страна, приходит помощь из всех регионов РФ». «Вчера поступила одежда, которая сейчас будет распределяться по центрам гуманитарной помощи, по ПВР. Я тоже вижу, что в заявках одежда на сегодняшний день на первом месте, будем стараться помочь»,- добавил он.

Владимир Зоркий