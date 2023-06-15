В Челябинске подорожает проезд в общественном транспорте

С 15 июля увеличатся тарифы на тарифы на проезд в общественном транспорте по городским и пригородным маршрутам Челябинской агломерации. Индексация связана с резким ростом расходов на запчасти, топливо и электроэнергию, отмечают представители казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области».

Стоимость проезда внутри населенного пункта за наличные увеличится с 30 до 35 руб., по банковской карте — с 26 до 29 руб., по транспортной карте с пересадкой — с 25 до 28 руб. Проездной билет на месяц подорожает с 1,1 тыс. руб. до 1,2 тыс. руб.

Поездка по пригородным маршрутам будет стоить 40 руб. вместо 38 руб. По транспортной карте с пересадкой цена на проезд вырастет с 33 до 35 руб.

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