Молодые люди в Удмуртии купили больше 125 тысяч билетов по Пушкинской карте

В Удмуртии с начала года молодые люди приобрели более 125 тыс. билетов по Пушкинской карте. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, лучший показатель оказался у жителей Глазова — более 15 тыс. проданных билетов, а также Можги — 12 тыс. В числе лидеров среди районных учреждений культуры оказались Шарканский, Алнашский и Можгинский районы.

Активнее всего посещали Государственный русский драматический театр республики, куда было продано порядка 9 тыс. билетов. Популярностью также пользуются Удмуртская государственная филармония и Удмуртский государственный национальный театр – около 5 тыс. билетов.