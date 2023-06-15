На госпрограмму «Доступная среда» в Башкирии планируют направить более 230 млн рублей

В Башкирии планируют выделить 231,34 млн руб. на реализацию государственной программы «Доступная среда» в 2024-2029 годах. Соответствующий проект постановления правительства республики опубликован на сайте министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона. Обсуждение продлится до 28 июня. Расходы на выполнение госпрограммы предусматриваются за счет субсидий из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Доступная среда», средств бюджетов республики и муниципалитетов.

Ежегодно минтруда Башкирии должно заключать соглашение с муниципалитетами на предоставление субсидий на реализацию программы.

Субсидии на конкурсной основе также получат компании, которые занимаются реабилитацией и абилитацией инвалидов, в том числе детей, методами иппотерапии, создания обучающей «тренировочной квартиры» и так далее.

На реализацию первой подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения…» планируется направить 167,87 млн руб. Реализация второй подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов может обойтись в 63,45 млн руб.

При реализации программы к 2029 году доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры должна увеличиться с 74% до 87,2%, семей, воспитывающих детей с нарушениями развития до четырех лет, получающих консультации и реабилитацию, в общем числе семей, обратившихся за этими услугами — с 27% до 40%, школ с безбарьерной средой — с 48,5% до 53%, объектов органов службы занятости населения, доступных для инвалидов — с 63,8% до 71%, доступных спортзалов — с 78,9% до 83,4%, учреждений здравоохранения — с 73,8% до 89,6%.

При этом доля инвалидов, положительно оценивающих доступность для них объектов и услуг, должна вырасти с 53% до 62%, а доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, среди общего числа опрошенных в Башкирии, — с 55,4% до 65%.

Майя Иванова

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