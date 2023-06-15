Жильцов подъезда дома в Красновишерске, пострадавшего от взрыва газа, временно расселят

Прокуратура Красновишерского района Пермского края проверяет обстоятельства, приведшие к взрыву газа в жилом доме на ул. Лоскутова. По решению прокуратуры подъезд, в котором произошло ЧП, будет расселен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Подслушано Красновишерск» Фото: ВК «Подслушано Красновишерск»

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению правил эксплуатации внутридомового газового оборудования, в том числе со стороны управляющей компании и специализированных обслуживающих организаций. Прокуратура также контролирует ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами. В целях безопасности и проверки целостности несущих конструкций дома принято решение о расселении жильцов подъезда, в котором произошел инцидент.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», ЧП в доме на ул. Лоскутова произошло вчера в 22 часа. Из-за взрыва газа выбило стекла в соседних квартирах, также была частично разрушена перегородка между квартирами. На месте начался пожар на площади 50 кв. м. Его потушили через 10 минут. В результате происшествия произошло частичное обрушение стен квартиры на пятом этаже. Из дома было эвакуировано 60 человек еще до прибытия пожарных. Еще двух человек эвакуировали по автолестнице. В результате взрыва газа пострадал один человек.