В Казани жителей пострадавшего от пожара дома разместили в гостинице

Жителей пострадавшего в результате пожара дома в Казани разместили в гостинице «Кварт». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Чехова, 8. Сообщение о ЧП поступило в диспетчерскую МЧС в 18:35. Локализовать горение удалось лишь в 20:35, а потушить — в 21:06. Причина и детали ЧП уточняются.

По данным мэрии, в доме оставаться было небезопасно. Поэтому было принято решение разместить жильцов в гостинице. Всего в доме проживают 142 жителя.

На место ЧП выезжал глава исполкома Казани Рустем Гафаров. Кроме того, возле дома работает штаб-палатка МЧС. Погибших и пострадавших нет. Всех жителей удалось эвакуировать.

"Ъ-Казань"