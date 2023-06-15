Заксобрание Челябинской области приняло отставку спикера Александра Лазарева

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили досрочное прекращение полномочий Александра Лазарева в качестве председателя и депутата. Решения были одобрены в ходе внеочередного заседания 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Ранее Александр Лазарев подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на должность заместителя губернатора Челябинской области. На новом посту будет курировать вопросы взаимодействия с новыми субъектами РФ. В их числе контроль над ходом работ в подшефных региону Волновахе и Ясиноватой, предоставление гуманитарной помощи Донбассу. Сейчас Александр Лазарев находится в командировке в новых регионах.

Выполнение функций председателя заксобрания возложено на вице-спикеров Олега Гербера и Павла Киселева. Олег Гербер будет заниматься вопросами организации созыва и проведения заседаний регионального парламента. Павлу Киселеву поручено заниматься организацией деятельности заксобрания и руководить работой аппарата.

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