75 жителей Удмуртии заболели мышиной лихорадкой с начала года

В Удмуртии в период с января по май зарегистрировали 75 случаев заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой). Это в 1,6 раза выше показателя за прошлый год, однако ниже среднемноголетнего уровня, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Максимальные показатели заболеваемости оказались в Алнашском, Воткинском, Сюмсинском и Шарканском районах, а также в Воткинске и Сарапуле. При этом 64% от числа заболевших приходится на лиц трудоспособного возраста, 23% — жители старше 60 лет, 9% — в возрасте 18-29 лет.

Большинство заболеваний связаны с бытовым путем заражения.