Пермский театр оперы и балета возглавила экс-руководитель фестиваля «Золотая маска»

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», генеральным директором Пермского театра оперы и балета имени Чайковского назначена Анна Волк. Об этом сообщает пресс-служба театра.

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Анна Волк окончила театроведческий факультет РАТИ (ГИТИС), в разное время руководила московскими «Центром драматургии и режиссуры» и театром имени Пушкина, занимала должности технического директора и руководителя штаба фестиваля «Золотая маска». Среди режиссеров, с которыми сотрудничала госпожа Волк — Марк Захаров, Эймунтас Някрошюс, Дмитрий Черняков, Деклан Доннеллан, Евгений Писарев и многие другие признанные мастера отечественного и мирового театра.

Пост генерального директора Пермского театра оперы и балета стал вакантным в мае 2023 года, после увольнения тогдашнего руководителя Довлета Анзарокова. Сам господин Анзароков объяснил свой уход конфликтом с краевым минкультом.