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В Ярославской области водитель иномарки погиб после ДТП с грузовиком

В Ярославской области столкнулись автомобиль «Мицубиси» и грузовик «Вольво», 63-летний водитель легковой автомашины скончался в больнице. Об этом рассказали в УМВД по Ярославской области.

ДТП под Переславлем

ДТП под Переславлем

Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП под Переславлем

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 16.20 дня 14 июня в Переславском городском округе. На дороге Юрьев-Переславль» столкнулись «Мицубиси Паджеро» и грузовой автомобиль «Вольво». Иномарка после ДТП оказалась в кювете.

«В результате ДТП водитель автомобиля "Мицубиси" скончался в больнице, пассажиру автомобиля женщине 1958 г.р. оказана разовая медицинская помощь»,— отметили в УМВД по Ярославской области.

Предполагаемый виновник аварии устанавливается. По данному факту в ГИБДД проводится проверка.

Андрей Иванов

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