В Ярославской области водитель иномарки погиб после ДТП с грузовиком

В Ярославской области столкнулись автомобиль «Мицубиси» и грузовик «Вольво», 63-летний водитель легковой автомашины скончался в больнице. Об этом рассказали в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП под Переславлем

Фото: УМВД по Ярославской области ДТП под Переславлем

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 16.20 дня 14 июня в Переславском городском округе. На дороге Юрьев-Переславль» столкнулись «Мицубиси Паджеро» и грузовой автомобиль «Вольво». Иномарка после ДТП оказалась в кювете.

«В результате ДТП водитель автомобиля "Мицубиси" скончался в больнице, пассажиру автомобиля женщине 1958 г.р. оказана разовая медицинская помощь»,— отметили в УМВД по Ярославской области.

Предполагаемый виновник аварии устанавливается. По данному факту в ГИБДД проводится проверка.

Андрей Иванов