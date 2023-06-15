На Ямале простятся с военным, погибшим в зоне СВО

В селе Мужи (Ямало-Ненецкий автономный округ) простятся с военнослужащим Виктором Осетровым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шурышкарского района.

«Виктор родился и вырос в Салехарде. В последний путь его проводят близкие родственники»,— отметили в администрации. Прощание с военным пройдет в четверг, 15 июня, в 12:00 у мемориала воинам-интернационалистам.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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