Жителя Ижевска осудили за негативный комментарий в адрес РПЦ

В столице Удмуртии перед судом предстал 43-летний местный житель, которого признали виновным в размещении негативного сообщения в отношении Русской православной церкви (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, в июле прошлого года мужчина в соцсети оставил комментарий к записи. При этом негативно выразился в отношении группы лиц по признаку отношения к расе, национальности, языку, происхождению и по признаку отношения к религии.

Суд назначил мужчине штраф в 12 тыс. руб. При этом учитывались смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние.