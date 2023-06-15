Президент РФ присвоил почетные звания трем челябинским медикам

Трем медицинским работникам из Челябинска присвоены почетные звания за вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоены заведующих отделениями Челябинской областной клинической больницы Ольга Ефремова и Сергей Пашнин. Старшая медсестра Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Людмила Шумакова стала Заслуженным работником здравоохранения РФ.

Также президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный спасатель России» начальнику мобильного отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области Ивану Швецу.

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