МинЖКХ Прикамья: своевременное обслуживание газового оборудования в доме в Красновишерске не проводилось

Специалисты проведут инструментальное обследование жилого дома в Красновишерске, пострадавшего от хлопка газа. Уже известно, что дом был газифицирован сетевым сжиженным газом, который поступает из групповых газгольдерных установок, а своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не проводилось. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Подслушано Красновишерск» Фото: ВК «Подслушано Красновишерск»

Как сообщал «Ъ-Прикамье», ЧП в доме на ул. Лоскутова произошло вчера в 22 часа. Из-за взрыва выбило стекла в соседних квартирах, также была частично разрушена перегородка между квартирами. На месте начался пожар на площади 50 кв. м. Его потушили через 10 минут. В результате происшествия произошло частичное обрушение стен квартиры на пятом этаже. Из дома было эвакуировано 60 человек еще до прибытия пожарных. Еще двух человек эвакуировали по автолестнице. В результате взрыва газа пострадал один человек.

В причинах ЧП разбираются правоохранительные органы.