Перевозчикам Татарстана помогут купить свыше 400 автобусов на 5 млрд рублей

В Татарстане перевозчикам окажут поддержку в приобретении в лизинг более 400 автобусов на 5 млрд руб. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Для этих целей перевозчиков подключили к двум программам обновления транспорта. Речь идет, в частности, о льготном лизинге без первоначального взноса под 6% годовых. Данные условий предлагает ГТЛК. При этом платить за лизинг будут сами транспортные компании. Кроме того, часть цены на автобусы возместят из бюджета Татарстана. «Доля участия бюджета еще рассматривается. Помощь будет обоснована, базироваться будет на финансовой деятельности предприятий», — уточнили в Миндортрансе Татарстана.

Сроки и детали поддержки не уточняются. Однако уже сейчас Минтранс изучает потребности перевозчиков и собирает заявки от муниципалитетов. Транспорт будут закупать в 2023-24 годах.

"Ъ-Казань"