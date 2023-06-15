Экс-охранника в Нефтекамске осудили за превышение полномочий

Нефтекамский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику частной охранной компании 39-летнему Роману Еловенко. Он признан виновным в превышении полномочий работником частной охранной организации с применением насилия, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 203 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В январе текущего года охранник во время дежурства в составе группы быстрого реагирования прибыл на автозаправочную станцию, где сработала тревожная кнопка. Выяснилось, что в одном из помещений автозаправки долгое время находился посетитель. Пытаясь вывести его из здания, подсудимый ударил его кулаком в челюсть, и тот упал, ударившись головой о стену. От полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Роман Еловенко частично признал вину.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, с лишением права заниматься охранной деятельностью на три года.

Майя Иванова

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