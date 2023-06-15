Свердловчане чаще всего отправляют международные посылки в США и Китай

Жители Свердловской области за три месяца 2023 года отправили около 22 тыс. посылок, сообщили в пресс-службе «Почты России». Чаще всего посылки адресовали в США (18%), Китай (13%) и Казахстан (7%). При этом из традиционного топа наиболее востребованных направлений выбыли Германия и Великобритания. В сравнении с январем-мартом 2022 года на 241% выросло число посылок в Черногорию, на 169% — в Сербию, на 89% — в Армению.

В 57% международных отправлений от жителей Свердловской области (57%) речь идет о мелких пакетах весом до двух кг, а остальное — более тяжелые посылки и курьерские отправления. Чаще всего в экспортных посылках отправляют бытовые товары и одежду.

Для международного посылочного обмена уральцам доступны 126 стран. По объему экспорта Свердловская область входит в топ-5 среди регионов России.

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