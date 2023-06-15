Спящего мужчину спасли из загоревшегося из-за шалости ребенка дома в деревне Удмуртии

В деревне Лолошур-Возжи в Граховском районе Удмуртии из-за шалости загорелся 2-квартирный дом на улице Советская. Пожарным удалось спасти спящего там мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В частности, трагедия едва не произошла 14 июня около 16:20. В одной из квартир проживает семья с четырьмя детьми, самый старший из которых 2015 года рождения. Он и взял зажигалку, с которой стал играть в сарае. Отец ребенка в это время спал, а мама ушла в детский сад за младшими детьми.

Когда пламя вспыхнуло, мальчик пытался потушить его водой из бани, однако успехом его попытка не увенчалась.Тогда он позвал на помощь соседей.

В результате пожара сгорел дом и имущество.