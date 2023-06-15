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Мэрия Челябинска поручила управляющим компаниям подготовить подвалы для укрытия

Администрация Челябинска поручила руководителям управляющих компаний города до конца июня подготовить подвалы для «возможного приема укрываемых». Соответствующее письмо за подписью вице-мэра Александра Астахова опубликовал челябинский юрист Евгений Лысенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Подлинность письма «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе мэрии.

В обращении к УК говорится о том, что работы по приведению подвальных помещений в надлежащее состояние для приема укрываемых, надо выполнить по поручению президента РФ от 11 октября 2022 года и заместителя губернатора Челябинской области Алексея Фартыгина. «Особое внимание обратить на целостность дверных проемов и входных дверей, внутренних стен и перегородок, размещение самовольных хозяйственных построек, кладовок и иных строений исключить, исправность и наличие проводки электрооборудования, и освещения, а также освобождение подвалов от строительного и бытового мусора»,– говорится в документе. Проверять исполнение поручения будут в июле органы госвласти.

В пресс-службе администрации Челябинска пояснили, что подготовка подвальных помещений – это плановое мероприятие. «Данные мероприятия спланированы на территории Челябинска, как и в других регионах РФ в целях проверки надлежащего содержания подвальных помещений жилых домов в рамках проведения мероприятий по защите населения от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также угроз террористической направленности»,– прокомментировали в мэрии. По данным администрации, еще в феврале этого года оперативный штаб Челябинской области рекомендовал привести подвалы в соответствие с постановлением правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

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