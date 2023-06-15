В Челябинской области при крушении мотодельтаплана погибли два человека

Следственные органы проводят проверку по факту падения мотодельтаплана в Челябинской области. Погибли два человека, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, крушение произошло 14 июня около 20:50 на территории поселка Совхозный в Катав-Ивановском районе. В результате падения мотодельтаплана погибли двое мужчин 37 и 35 лет.

Сотрудники СК проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас установлено, что услуги полета на самодельном летательном аппарате оказывал нелегальный перевозчик. Один из погибших получил полет в подарок на день рождения.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте