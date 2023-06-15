В Свердловской области в середине июня установится сентябрьская погода

В середине июня в Свердловской области ожидается похолодание, из-за чего погода будет, как в начале сентября. Об этом в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщает метеоролог Алексей Пулин. С воскресенья, 18 июня, днем в регионе в среднем будет +12°…+17°, а по ночам — +1°…+6°.

«В южной половине области еще пару дней сохранится умеренно теплая погода. Однако, с усилением антициклона над Скандинавией, примерно в пятницу вечером, холодный воздух продолжит движение на юг, занимая уже всю территорию области»,— отметил метеоролог.

В четверг, 15 июня, в днем в Свердловской области ожидается +21°…+26°, а на севере региона — +15°…+20°. В Екатеринбурге днем будет +23°…+25°. Ожидается переменная область, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, порывы до 11 м/с

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