Прикамье получит 235 млн рублей на строительство модульных отелей для туристов

Пермский край получит 235,4 млн руб. для строительства модульных средств размещения туристов. Средства выделяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по итогам проведенного конкурса, одним из победителей которого признано Прикамье.

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Из общей суммы выделенных региону субсидий в 2023 году будет получено 136,3 млн руб., в 2024-м — 99,1 млн руб. При этом объем внебюджетных инвестиций в рамках реализации туристических проектов в регионе составит более 300 млн руб. О проектах-победителях минтуризма Прикамья пообещало рассказать позже.

«Внутренний туризм — важное для нас направление. За прошлый год турпоток в Прикамье увеличился на 13% и составил рекордные 820 тыс. человек,— написал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.— В среднем один турист в поездке по красотам нашего края проводит 4,5 ночи, поэтому спрос на комфортное размещение только растет. В прошлом году выделяли гранты из краевого бюджета на обустройство кемпингов и глэмпингов — отдохнуть можно на экокурорте “Белогорье” в Кунгурском округе, в глэмпинге “Территория” на берегу Усьвы или в экоотеле “Еремичи” в Ильинском округе. Благодаря федеральной поддержке таких мест станет еще больше».