Бывший свердловский чиновник погиб в зоне СВО

Бывший глава поселка Рефтинский (Свердловская область) Александр Мельников погиб в зоне специальной военной операции. Об этом во «ВКонтакте» сообщила глава Рефтинского ГО Наталья Мельчакова. Прощание с ним состоится в пятницу, 16 июня, в ритуальном зале на ул. Гагарина 27А.

Александр Мельников возглавлял Рефтинский с октября 2008-го по март 2012 года. До июля 2017 года занимал пост заместителя главы администрации Арамильского городского округа. В том же году он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (ст.290 УК РФ) в размере 2,3 млн руб. В 2018 году Сысертский райсуд приговорил чиновника к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в двукратном размере суммы взятки — 4,7 млн руб.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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