Строительный кран упал в Новосибирске на припаркованные автомобили

В Октябрьском районе Новосибирска упал строительный кран. Он рухнул на парковку возле стройплощадки. По предварительным данным полиции, повреждены восемь автомобилей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В результате происшествия погибла крановщица, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. «Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники»,– сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия начата проверка. «Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся проверочные мероприятия. Прокуратура даст оценку соблюдения требований техники безопасности при производстве строительных работ»,– сообщили в ведомстве.

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Оксана Павлова