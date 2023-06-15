Задержан владелец кафе в Братске после отравления более 60 человек

В Братске (Иркутская область) задержан владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу», подозреваемый в производстве и сбыте некачественной продукции (ч.1 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет).

По данным СУ СКР по региону, на утро 15 июня с жалобами на плохое самочувствие к медикам обратились 62 жителя города, посещавших накануне кафе. Госпитализированы 29 человек, в том числе пятеро детей. «Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо»,– сообщают правоохранители.

Как установили специалисты Роспотребнадзора, в работе заведения общественного питания выявлены нарушения требований санитарного законодательства, нарушен технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников. В настоящее время деятельность кафе приостановлена.

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Оксана Павлова