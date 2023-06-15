В Красновишерске из-за взрыва газа в доме пострадал человек

Вчера вечером в пятиэтажном жилом доме в Красновишерске произошел взрыв газа, сообщает краевое управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Подслушано Красновишерск» Фото: ВК «Подслушано Красновишерск»

Взрыв был зафиксирован на пятом этаже дома на улице Лоскутова, сигнал об инциденте поступил в МЧС в 22:10 по местному времени. Из-за взрыва выбило стекла в соседних квартирах, также была частично разрушена перегородка между квартирами. На месте начался пожар на площади 50 кв. м. Его потушили через 10 минут.

Из дома было эвакуировано 60 человек еще до прибытия пожарных. Еще двух человек эвакуировали по автолестнице. В результате взрыва газа пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.

Местные соцсети сообщают о двух пострадавших: молодом парне и девушке, которые получили ожоги.