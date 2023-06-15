Инфляция в Аргентине с начала года превысила 40%

В мае рост цен в Аргентине достиг 7,8%. С начала года показатель вырос до 42,2%, по сравнению с уровнем мая 2022 года — 114,2%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой данные института статистики и переписи Аргентины.

Больше всего по итогам мая подорожали цены на жилье, топливо и коммунальные услуги — на 11,9%, на втором месте с ростом в 9,3% — отели и рестораны. Меньше всего подорожали образовательные услуги — на 4,9%.

Несколько лет в Аргентине фиксируются одни из самых высоких показателей инфляции в мире. В феврале показатель вырос на 102,5%, он стал рекордным с 1991 года.

Олеся Павленко