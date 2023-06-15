Волшебные флейты из палеолита

Миниатюрные флейты, изготовленные 12 тыс. лет назад из птичьих костей, найдены на севере Израиля. Скорее всего, эти музыкальные инструменты использовались на охоте.

Палеолитические звукоизвлекающие инструменты — относительно редкая находка, особенно в европейских поселениях. Но из теоретических соображений подобные предметы должны были быть в палеолитических хозяйствах и в других частях мира. В Леванте в том числе — и они там в небольшом количестве действительно имеются. Но изучены эти артефакты мало.

Флейты сделаны из мелких костей птичьих крыльев, в них просверлены крошечные отверстия. Всего найдено семь инструментов. Найдены они в долине Хула, и сейчас это чрезвычайно популярное место для наблюдения за птицами. Чтобы не подвергать опасности оригинальные флейты, исследователи сняли с них мерку и изготовили точные копии. Оказалось, из них можно извлекать трели высоких тонов и эти трели напоминают крики птиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laurent Davin Фото: Laurent Davin

Одно из объяснений состоит в том, что палеолитические люди дудели в эти дудки, приманивая ястребов-перепелятников и пустельгу, небольших хищников, которые охотятся на водоплавающих птиц. Появление хищников, по всей видимости, пугало птиц, и они в панике пытались переменить местонахождение и становились легкой добычей людей.

Сейчас через Хулу пролетает в год более 500 млн птиц, перебирающихся из мест гнездования в Европе на время холодов в Африку. Эти места очень популярны среди орнитологов и любителей птиц. В частности, по-прежнему встречаются лысухи и чирки, чьи кости послужили 12 тыс. лет назад материалом для флейт.

Находка сделана на раскопе в местечке Эйнан—Айн-Маллаха, где жили охотники-собиратели, которых относят к последней части существования натуфийской культуры. В те времена люди начали отказываться от кочевого образа жизни и перешли к жизни в поселениях, для чего научились приручать животных. Возможно, часть птиц, пойманных с помощью флейт, даже были одомашнены.

По материалам Nature

Ольга Грибова