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Волшебные флейты из палеолита

Как первобытные люди приманивали птиц

Миниатюрные флейты, изготовленные 12 тыс. лет назад из птичьих костей, найдены на севере Израиля. Скорее всего, эти музыкальные инструменты использовались на охоте.

Палеолитические звукоизвлекающие инструменты — относительно редкая находка, особенно в европейских поселениях. Но из теоретических соображений подобные предметы должны были быть в палеолитических хозяйствах и в других частях мира. В Леванте в том числе — и они там в небольшом количестве действительно имеются. Но изучены эти артефакты мало.

Флейты сделаны из мелких костей птичьих крыльев, в них просверлены крошечные отверстия. Всего найдено семь инструментов. Найдены они в долине Хула, и сейчас это чрезвычайно популярное место для наблюдения за птицами. Чтобы не подвергать опасности оригинальные флейты, исследователи сняли с них мерку и изготовили точные копии. Оказалось, из них можно извлекать трели высоких тонов и эти трели напоминают крики птиц.

Фото: Laurent Davin

Фото: Laurent Davin

Одно из объяснений состоит в том, что палеолитические люди дудели в эти дудки, приманивая ястребов-перепелятников и пустельгу, небольших хищников, которые охотятся на водоплавающих птиц. Появление хищников, по всей видимости, пугало птиц, и они в панике пытались переменить местонахождение и становились легкой добычей людей.

Сейчас через Хулу пролетает в год более 500 млн птиц, перебирающихся из мест гнездования в Европе на время холодов в Африку. Эти места очень популярны среди орнитологов и любителей птиц. В частности, по-прежнему встречаются лысухи и чирки, чьи кости послужили 12 тыс. лет назад материалом для флейт.

Находка сделана на раскопе в местечке Эйнан—Айн-Маллаха, где жили охотники-собиратели, которых относят к последней части существования натуфийской культуры. В те времена люди начали отказываться от кочевого образа жизни и перешли к жизни в поселениях, для чего научились приручать животных. Возможно, часть птиц, пойманных с помощью флейт, даже были одомашнены.

По материалам Nature

Ольга Грибова

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