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Коммерсантъ FM
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Бело-голубые прицениваются к чешскому

В ближайшее время новым главным тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» может быть назначен наставник «Оренбурга» Марцел Личка. В «Динамо» он сменит Славишу Йокановича, который был уволен еще в середине мая.

Информацию о переговорах подтвердил сам тренер. Он заявил изданию Championat, что его представители действительно ведут переговоры о переходе с «Динамо» и «Оренбургом», но отметил, что договоренности пока не достигнуты. Причина задержки в том, что у чешского специалиста имеется действующий контракт с «Оренбургом». Примечательно, что продлил он его (соглашение рассчитано до конца следующего сезона) совсем недавно — в марте. Таким образом, у «Оренбурга» есть возможность просить у «Динамо» компенсацию за своего сотрудника. По неофициальным данным, она может составить около €1 млн.

В «Оренбурге» Марцел Личка провел три сезона (в команду он пришел в августе 2020 года), два из которых команда выступала во втором по силе дивизионе — Футбольной национальной лиге. С первой же попытки Личке удалось получить путевку в РПЛ, но «Оренбург» не прошел лицензирование и в топовый дивизион не попал. Год спустя Личка все же пробился в РПЛ, где «Оренбург» показал хороший результат, заняв седьмое место (повторение рекорда команды от 2019 года). Причем по ходу первенства «Оренбург» обыгрывал и «Краснодар», и «Спартак», и «Динамо». Примечательно, что именно благодаря победе над динамовцами в последнем туре «Оренбург» и поднялся на седьмое место, отправив бело-голубых на девятое.

Александр Петров

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