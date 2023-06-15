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Жителей Татарстана сделали богаче

Реальные доходы населения в первом квартале 2023 года увеличились на 5%

Татарстанстат заявил, что реальные доходы жителей Татарстана, несмотря на проведение спецоперации РФ на Украине, продолжают увеличиваться. В первом квартале 2023 года они увеличились на 4,6%. При этом расходы населения превышают доходы: жители республики вынуждены тратить свои сбережения. Эксперты напоминают, что в Татарстане «сосредоточены прогрессивные и традиционные сектора экономики» и «за счет успешных стратегий их развития в условиях санкций рост доходов населения идет, обгоняя общероссийские показатели».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Татарстанстата, объем денежных доходов населения в первом квартале 2023 года составил 499,1 млрд руб. В январе–марте 2022 года этот показатель достигал 442,4 млрд руб. Таким образом, объем доходов за год увеличился на 12,8%. 

Реальные денежные доходы (с учетом инфляции) увеличились в первом квартале на 4,6%, говорится в докладе органа статистики. А реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежеи, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 5,2%. На душу населения денежные доходы составили 41,57 тыс. руб. в месяц. 

Среднемесячная заработная плата в первом квартале 2023 года составила 55,18 тыс. руб. и выросла на 15,3% в сравнении с январем–мартом прошлого года. При этом реальная зарплата, с учетом инфляции, выросла на 6,9%. 

Самые высокие заработные платы в первом квартале зафиксированы в сферах информатизации и связи (87,9 тыс. руб. в среднем в месяц), добычи полезных ископаемых (87,1 тыс. руб.), финансов и услуг страхования (81 тыс. руб.), научных исследований и разработок (72 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты отмечены в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания (в среднем за месяц 33,6 тыс. руб.), а также в сфере операций с недвижимым имуществом (36,1 тыс. руб.), в сельском хозяйстве (37,5 тыс. руб.) и в области административной деятельности (38,6 тыс. руб.). 

Согласно информации Татарстанстата, жители республики 91,2% своих доходов в первом квартале тратили на покупки товаров и оплату услуг (в том числе на товары — 68,1%, на услуги — 22,3%). Еще 11,4% доходов расходуются на оплату обязательных платежей и взносов. Таким образом, расходы составляют 102,6% от доходов населения региона, то есть жители вынуждены тратить свои сбережения. Вместе с тем в первом квартале 2022 года расходы составляли 105,6%. Тогда 91,3% доходов уходила на покупку товаров и оплату услуг, а 11,9% — на оплату обязательных платежей. 

Напомним, что по итогам 2022 года среднедушевые доходы жителей Татарстана составили 46,25 тыс. руб. в месяц. Реальные доходы в регионе выросли на 2,1%. При этом в целом по РФ население стало беднее в прошлом году: реальные доходы россиян сократились на 1,4%. 

По итогам прошлого года экономика Татарстана выросла на 6%. Валовый региональный продукт составил 3,865 трлн руб. Объемы промышленного производства выросли на 6,6%. Такие показатели оказались выше прогнозов чиновников. Еще до начала спецоперации РФ на Украине правительство Татарстана ожидало, что ВРП в 2022 году вырастет на 3,6% (осенью этого года был прогноз роста на 0,6%). Результаты оказались лучше, чем в целом в РФ. Так, ВВП страны в 2022 году сократился на 2,5%, объемы промышленного производства — на 0,6%. Инфляция в Татарстане в 2022 году, по официальным данным ЦБ, достигла 11,4%. 

«В целом картина с доходами населения в республике довольно устойчивая, в прошлом году статистика плюс-минус схожая, но в фиксируемом отчетном периоде цифры даже чуть больше»,— говорит партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев. Он считает, что рост реальных располагаемых доходов населения и номинальных зарплат «связан с устойчивым экономическим стержнем республики, который за последний год оказал значительную поддержку промышленному и высокотехнологичному секторам». «В прошлом году на экономике сказывались санкционные шоки, влиявшие на инфляцию, а в этом году в том числе и правительственные меры оказали сглаживающий эффект, что и вылилось в дополнительном росте доходов трудящихся»,— объясняет эксперт. 

По словам господина Терентьева, самыми высокооплачиваемыми отраслями остаются сфера добычи полезных ископаемых, IT и связи, научных исследований и разработок, финансов и услуг. «Полагаю, что свою лепту в рост доходов внес и бюджетный сектор, куда входят административные и образовательные структуры. Свой импульс также внес и инфраструктурный сектор, обеспечивающий работой довольно большой процент местного населения с профильным образованием. В целом за счет хороших показателей по росту доходов граждан, полагаю, в той или иной мере позитив ощущает на себе значительное число проживающих в республике граждан, так как рост доходов населения оказывает мультипликационный эффект на все общество»,— заключает эксперт. 

Кирилл Антонов

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