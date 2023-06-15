Банкира вернули в апелляцию

Первое дело экс-главы обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина направлено на новое рассмотрение в Верховный суд Татарстана, который ранее приговорил его к 11 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Такое решение принял кассационный суд в Самаре, посчитав, что республиканский суд не прислушался к доводам защиты, настаивавшей на смягчении квалификации действий бывшего банкира. Кассационный суд отправил Роберта Мусина под стражу на три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Шестой кассационный суд общей юрисдикции (Самара) в среду отменил апелляционное определение на приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину, который получил 11 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями. «Уголовное дело в отношении Мусина направлено на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Татарстан в ином составе»,— сообщила пресс-служба кассационного суда.

Напомним, Роберт Мусин в 1998–2002 годах был министром финансов Татарстана. В разные годы занимал руководящие должности в Татфондбанке и банке «Ак Барс», на заводах «Нижнекамскнефтехим» и «Нижнекамскшина». Неоднократно избирался депутатом Госсовета республики от «Единой России».

Татфондбанк был вторым по величине кредитным учреждением Татарстана, занимал 42-е место в банковской системе РФ. Его совет директоров возглавлял тогдашний премьер-министр республики Ильдар Халиков. В конце 2016 года ЦБ ввел в банке временную администрацию и в марте 2017-го отозвал лицензию (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). В апреле того же года банк был признан банкротом.

Роберта Мусина задержали в день отзыва лицензии у Татфондбанка — 3 марта 2017 года.

Изначально его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Но затем эти претензии были сняты. Обвинение было предъявлено только по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). До января 2018 года Роберт Мусин находился в СИЗО, а затем его поместили под домашний арест.

В уголовном деле Роберта Мусина изначально было шесть преступных эпизодов. Среди них выдача необеспеченных кредитов на 19 млрд руб., вывод залогов по кредитным договорам на 20,5 млрд руб., уступка права требования по кредитным договорам на 2,7 млрд руб. в обмен на утратившие ликвидность облигации Татфондбанка, привлечение кредита в Центробанке в размере 3,1 млрд руб. на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

Ущерб от действий Роберта Мусина ранее оценивался более чем в 53 млрд руб. Следствие квалифицировало его действия по ч. 2 ст. 201 УК РФ, считая, что они повлекли за собой тяжкие последствия по всем шести преступлениям.

Вахитовский райсуд Казани усмотрел тяжкие последствия только по двум эпизодам, а по остальным — признал виновным по более мягкой ч. 1 ст. 201. При этом суд прекратил уголовное преследование экс-банкира по двум эпизодам, связанным с выдачей кредитов ООО «Аида и Д» и «Казанской сельхозтехнике» из-за истечения сроков давности по этим преступлениям. Ущерб, согласно решению суда, составил 23 млрд руб.

28 сентября 2021 года Вахитовский райсуд Казани приговорил Роберта Мусина к 12 годам лишения свободы. Кроме того, ему запретили в течение трех лет вести управленческую деятельность в коммерческих организациях и лишили государственных наград РФ и Татарстана. Тогда Роберта Мусина вновь заключили под стражу.

Защита обжаловала этот приговор. Адвокат Алексей Клюкин просил Верховный суд Татарстана переквалифицировать некоторые действия своего подзащитного на более мягкие статьи УК. Речь, в частности, шла об одном из эпизодов (выдача кредитов группе DOMO), предусмотренных, как говорилось в жалобе, ч. 1 ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), а также по двум эпизодам, связанным с кредитом ЦБ и выводом залогового имущества,— соответственно ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК (неправомерные действия при банкротстве). Это бы позволило Роберту Мусину выйти на свободу, поскольку по последней статье истек срок давности, а за фальсификацию документов наказание он уже отбыл, находясь в СИЗО и под домашним арестом.

Сам Роберт Мусин во время процесса в Верховном суде Татарстана заявил, что хотел спасти Татфондбанк от банкротства.

«Я работал над созданием видимости более благоприятного положения, старался, чтобы показатели банка выглядели так, чтобы добиться его санации, а не отзыва лицензии»,— указал банкир. В марте 2016 года, отметил подсудимый, он пришел в Татфондбанк на должность председателя правления именно потому, что «банк находился в сложном финансовом положении». 16 ноября 2022 года Верховный суд Татарстана снизил срок Роберту Мусину на один год — до 11 лет колонии.

В кассации Роберт Мусин и его защитник также просили переквалифицировать действия осужденного. С жалобами обратились и заинтересованные лица, которые просили отменить наложенный арест на имущество. Прокуратура просила признать приговор Роберту Мусину обоснованным.

Судебная коллегия кассационного суда отменила апелляционное определение, поскольку «суд второй инстанции уклонился от оценки ряда доводов стороны защиты». Пресс-служба суда пояснила, что эти доводы имеют значение «как для квалификации действий осужденного, так и для правильного установления суммы причиненного ущерба». Это является «существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона, повлиявшим на исход дела», отметили в суде. При этом суд избрал меру пресечения Роберту Мусину в виде заключения под стражу сроком на три месяца. Дозвониться до адвоката Алексея Клюкина „Ъ“ не удалось.

Отметим, в феврале 2022 года против Роберта Мусина было возбуждено еще одно уголовное дело — по новым обвинениям в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Следствие считает, что он выдал необеспеченные кредиты 35 аффилированным компаниям, чем причинил ущерб банку на 26 млрд руб. Рассмотрение этого дела Вахитовский райсуд Казани пока не завершил.

Кирилл Антонов