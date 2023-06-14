Дело по зернышку собрали

Управление ФАС по Башкирии выявило признаки ограничения конкуренции при проведении закупок госпредприятием «Башспирт». Установлено, что большинство договоров холдинг заключал с единственным поставщиком, при этом цены на продукцию в ряде случаев были завышены. Так, например, компания, по мнению УФАС, закупала рожь для производства спирта по завышенной цене, тем самым увеличивая себестоимость продукции и ухудшая финансовое положение предприятия. Следующее заседание по делу состоится 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Республиканское УФАС опубликовало заключение об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства АО «Башспирт». Комиссия антимонопольного ведомства пришла к выводу, что положения о закупке госпредприятия не соответствуют ФЗ «О закупках …» и могут привести к ограничению конкуренции.

В антимонопольную службу обратилась прокуратура республики, которая сообщила о признаках нарушения «Башспиртом» ФЗ «О защите конкуренции». Проведенная проверка показала, что более 91% договоров (около 1,1 тыс.) в 2020 году были заключены с единственными поставщиками. В 2021 году их число возросло до 1,3 тыс. (95,7%), а до октября 2022 года было заключено 872 таких договора (96%). Госпредприятие заказывало таким образом услуги юристов, охранников, сотовых операторов, закупало зерно, тару и так далее.

АО «Башспирт» на 100% принадлежит республике. По данным участников рынка, по итогам 2022 года компания заняла седьмое место среди производителей водки в России (3,94 млн дал). Выручка «Башспирта» в 2022 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 31 млн руб.

К примеру, в 2020 году «Башспирт» заключил договор поставки тары и гофроящиков с ООО «Фабрика „Южуралкартон“», тогда как аналогичную продукцию производят Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат и пермская «Уралбумага», указано в материалах УФАС. При этом цены предложения «Уралбумаги» ниже, чем у «Фабрики „Южуралкартон“». В феврале 2022 года был заключен договор поставки ржи с ООО «СП «Урожай» по цене 16 тыс. руб. за одну тонну. По мнению ведомства, стоимость была завышена, так как средняя цена, по данным УФАС, в тот период составляла 8,2 тыс. руб. за тонну. При этом, по данным аналитической компании «Совэкон», в феврале 2022 года стоимость одной тонны продовольственной ржи в России составляла около 12 тыс. руб.

Комиссия УФАС установила, что положение о закупках предприятия начиная с 2018 года содержало условия, позволяющие закупать товары и услуги у единственного поставщика на сумму до 800 тыс. руб.

Представители «Башспирта» после возбуждения дела в марте текущего года заявили, что не согласны с вменяемыми предприятию нарушениями. Спустя два месяца ответчик представил УФАС проект измененного положения о закупках, сообщив, что готов исключить антиконкурентные нормы. В частности, ограничить годовой объем закупок у единственного поставщика в размере 5% от своей годовой выручки. При этом «Башспирт» не намерен отказаться от закупок таким способом этикеток для продукции.

Комиссия антимонопольного ведомства в ответ заявила, что предложенные изменения устраняют ранее допущенные нарушения, но попросила обосновать необходимость закупки этикеток у единственного поставщика.

Следующее заседание назначено на 23 июня.

В «Башспирте» комментарии вчера не предоставили.

Ведущий юрист юридической компании Intellect Андрей Тронин отмечает, что УФАС может вынести предписание о внесении изменений в положение. «В частности, об исключении из положения о закупках пунктов, позволяющих проводить закупку у единственного поставщика в отношении товаров, где существует конкурентный рынок»,— комментирует господин Тронин. По его словам, в случае неисполнения предписания должностному лицу грозит штраф в размере от 8 тыс. до 12 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до трех лет, юрлицу — штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

«Следует отметить, что в практике имеются случаи, когда территориальные органы ФАС России признают право заказчика определить в своем положении о закупках случаи и порядок применения неконкурентных закупок,— отметила партнер, руководитель департамента антимонопольной и контрактной практики коллегии адвокатов ArtLex Марина Максимова. — В этом же деле антимонопольный орган глобально рассмотрел систему закупок на предприятии и выявил, что внутрикорпоративные правила ограничивают конкуренцию».

Влада Шипилова