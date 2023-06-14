В Петербурге создадут археологический музей

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о создании археологического музея в городе. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщили 14 июня в пресс-службе Смольного.

Об этом решении градоначальник рассказал на заседании Попечительского совета Государственного музея истории Петербурга в Петропавловской крепости. По его словам, в городе находят предметы, имеющие историческую ценность, в том числе находки касаются времен Петра Первого.

Планируется, что подобные археологические предметы будут переданы в музей. Его планируют открыть на Охтинском мысу рядом с набережной Невы. Застройкой займется компания «Газпром Нефть».

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