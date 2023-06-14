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Торговое место пусто бывает

В Сочи с дисконтом 45% продают четырехэтажное здание из-под магазинов

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу торгово-гостиничный комплекс в сочинском поселке Дагомыс. Объект площадью около 4 тыс. кв. м намерены реализовать за 300 млн руб. По данным РАД, стоимость объекта снизилась в июне на 45%. Аналитики считают цену адекватной и отмечают, что объект может быть интересен инвесторам только для полной его реконструкции под апартаменты либо под гостиничную недвижимость.

Торговый комплекс намерены реализовать за 300 млн рублей

Торговый комплекс намерены реализовать за 300 млн рублей

Фото: официальный сайт АО «Российский аукционный дом»

В Лазаревском районе Сочи, в поселке Дагомыс, на Батумском шоссе, выставлен на продажу торговый центр общей площадью 3,9 тыс. кв. м. ТЦ расположен на первой линии федеральной трассы Джубга — Сочи. Объявление размещено на сайте Российского аукционного дома. Начальная цена составляет 300 млн руб.

Согласно характеристикам в объявлении о продаже объект был построен в 2015 году. Фасадная часть первого этажа с подъездной территорией спроектирована под автокафе. Часть площадей отведена под размещение гостиницы с номерным фондом из 13 двух— и трехместных номеров, площадь — более 360 кв. м. Коммерческие помещения предназначены для крупных сетевых магазинов.

По расчетам РАД, срок окупаемости объекта составляет менее девяти лет. «В районе расположения здания средневзвешенная величина арендной ставки находится в диапазоне 800—900 руб. за 1 кв. м, в зависимости от этажности и размеров помещений. Среднерыночная стоимость аренды двух— и трехместного гостиничного номера составляет 4,5 тыс. руб./сутки. Аналогичные объекты в данной локации отсутствуют»,— говорится в объявлении.

Согласно ЕГРН собственник объекта — ООО «Семь нот». Как рассказала «Ъ-Кубань» директор Южного филиала Российского аукционного дома Евгения Кудина, три года назад здание было приобретено на торгах. Однако собственник не занимался объектом лично и впоследствии принял решение его продать. Была проведена экспертиза здания, заключены договоры с коммунальными службами, предварительно проведен брокеридж.

По словам госпожи Кудиной, объект продается напрямую, без торгов, покупатели проявляли интерес к зданию, но многих смущала цена.

По данным РАД, объект продается с 2021 года, за это время стоимость торгового центра уменьшилась на 45%. Евгения Кудина рассчитывает, что объект будет реализован. По ее словам, потенциальные «якорные» арендаторы ждут нового собственника и возможности зайти на объект.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Семь нот» было зарегистрировано в Москве в 2014 году. Сейчас предприятие называется ООО «Квант». Основная деятельность — оптовая неспециализированная торговля. По итогам 2022 года выручка от продажи составила 8,5 млн руб., чистая прибыль — 593 тыс. руб.

По словам основателя и управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, торговый центр может быть интересен только при реконструкции под апартаменты с последующей распродажей либо под гостиничный объект.

«Как торговый центр данный объект едва ли будет интересен, поскольку Дагомыс — небольшой поселок, ориентированный на центральную часть города Сочи. Реконструировать планировку здания невозможно. Оно было спроектировано именно как торговый центр. Однако здесь есть литера, которая презентуется в качестве гостиницы, и она может вытянуть за собой весь объект»,— рассказал «Ъ-Кубань» господин Домащенко.

Он добавил, что цена продажи — 300 млн руб. — для такого объекта вполне приемлемая, но, если она опустится до 200—250 млн руб., потенциальные покупатели проявят к объекту больший интерес.

Андрей Пугачев

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