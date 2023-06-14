Торговое место пусто бывает

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу торгово-гостиничный комплекс в сочинском поселке Дагомыс. Объект площадью около 4 тыс. кв. м намерены реализовать за 300 млн руб. По данным РАД, стоимость объекта снизилась в июне на 45%. Аналитики считают цену адекватной и отмечают, что объект может быть интересен инвесторам только для полной его реконструкции под апартаменты либо под гостиничную недвижимость.



Торговый комплекс намерены реализовать за 300 млн рублей

Фото: официальный сайт АО «Российский аукционный дом»

В Лазаревском районе Сочи, в поселке Дагомыс, на Батумском шоссе, выставлен на продажу торговый центр общей площадью 3,9 тыс. кв. м. ТЦ расположен на первой линии федеральной трассы Джубга — Сочи. Объявление размещено на сайте Российского аукционного дома. Начальная цена составляет 300 млн руб.

Согласно характеристикам в объявлении о продаже объект был построен в 2015 году. Фасадная часть первого этажа с подъездной территорией спроектирована под автокафе. Часть площадей отведена под размещение гостиницы с номерным фондом из 13 двух— и трехместных номеров, площадь — более 360 кв. м. Коммерческие помещения предназначены для крупных сетевых магазинов.

По расчетам РАД, срок окупаемости объекта составляет менее девяти лет. «В районе расположения здания средневзвешенная величина арендной ставки находится в диапазоне 800—900 руб. за 1 кв. м, в зависимости от этажности и размеров помещений. Среднерыночная стоимость аренды двух— и трехместного гостиничного номера составляет 4,5 тыс. руб./сутки. Аналогичные объекты в данной локации отсутствуют»,— говорится в объявлении.

Согласно ЕГРН собственник объекта — ООО «Семь нот». Как рассказала «Ъ-Кубань» директор Южного филиала Российского аукционного дома Евгения Кудина, три года назад здание было приобретено на торгах. Однако собственник не занимался объектом лично и впоследствии принял решение его продать. Была проведена экспертиза здания, заключены договоры с коммунальными службами, предварительно проведен брокеридж.

По словам госпожи Кудиной, объект продается напрямую, без торгов, покупатели проявляли интерес к зданию, но многих смущала цена.

По данным РАД, объект продается с 2021 года, за это время стоимость торгового центра уменьшилась на 45%. Евгения Кудина рассчитывает, что объект будет реализован. По ее словам, потенциальные «якорные» арендаторы ждут нового собственника и возможности зайти на объект.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Семь нот» было зарегистрировано в Москве в 2014 году. Сейчас предприятие называется ООО «Квант». Основная деятельность — оптовая неспециализированная торговля. По итогам 2022 года выручка от продажи составила 8,5 млн руб., чистая прибыль — 593 тыс. руб.

По словам основателя и управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, торговый центр может быть интересен только при реконструкции под апартаменты с последующей распродажей либо под гостиничный объект.

«Как торговый центр данный объект едва ли будет интересен, поскольку Дагомыс — небольшой поселок, ориентированный на центральную часть города Сочи. Реконструировать планировку здания невозможно. Оно было спроектировано именно как торговый центр. Однако здесь есть литера, которая презентуется в качестве гостиницы, и она может вытянуть за собой весь объект»,— рассказал «Ъ-Кубань» господин Домащенко.

Он добавил, что цена продажи — 300 млн руб. — для такого объекта вполне приемлемая, но, если она опустится до 200—250 млн руб., потенциальные покупатели проявят к объекту больший интерес.

Андрей Пугачев

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