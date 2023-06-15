Зенитовские бразильцы обосновались наверху

Портал Transfermarkt в среду обнародовал обновленную версию рейтинга стоимости игроков команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Больше всех в цене прибавил защитник ЦСКА Виллиан Роша. Еще в апрельском рейтинге бразилец оценивался в €3,5 млн, а два месяца спустя его цена подскочила вдвое, до €7 млн. Отметим, что за время пребывания в ЦСКА — с 2022 года, когда Transfermarkt оценил его в €2 млн,— игрок подорожал уже более чем в три с половиной раза.

Впрочем, даже несмотря на стремительный рост цены, Виллиан Роша не попал даже в топ-20 рейтинга (он 21-й). Возглавляет его, как и раньше, форвард «Зенита» Малком. Бразилец оценен в €30 млн, что на €3 млн больше, чем в апреле. Характерно, что и другие места в топ-5 занимают зенитовские легионеры. На втором месте идет бразильский полузащитник Вендел (€24 млн, рост на €2 млн), на третьем его соотечественник и тоже полузащитник Клаудинью (€20 млн, рост €2 млн), четвертый — колумбийский полузащитник Вильмар Барриос (€18 млн, снижение на €2 млн), пятый — снова бразилец защитник Дуглас Сантос (€18 млн, рост на €2 млн).

Что касается российских футболистов, то их в топ-10 рейтинга трое. Шестым идет голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (€16 млн, рост на €1 млн), седьмым — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, оценка которого за последний год не изменилась (€15 млн), девятым — форвард ЦСКА Федор Чалов (€12 млн, рост на €2 млн).

Что касается игроков, которые больше других потеряли в цене, то в лидерах тут уже упомянутый Барриос, ямайский форвард «Спартака» Шамар Николсон (он подешевел с €6,5 млн до €4,5 млн) и форвард «Динамо» Федор Смолов. Он также скинул €2 млн и теперь оценивается в €3 млн.

Александр Петров