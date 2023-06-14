ПСБ интегрировал Донецкую и Луганскую народные республики в финансовую систему России. Предоставлен широкий перечень классических финансовых услуг — оформление карт для получения зарплат, пенсий и пособий, снятие наличных в банкоматах, осуществление денежных переводов.

Таким образом ПСБ открыл своим клиентам доступ ко всей финансовой системе России, тем самым содействуя масштабной интеграции новых регионов в единое экономическое и правовое поле страны. Физическим лицам предлагается также открытие депозитов и счетов, онлайн-переводы, кредитные карты и потребительское кредитование. Бизнесу республик доступны расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, открытие расчетных счетов, в том числе онлайн, корпоративные банковские карты, сопровождение зарплатных проектов.

«Роснефть» и «Роскосмос» на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в геотехническом мониторинге производственных объектов, а также в обеспечении связью, теле- и радиовещанием производственных площадок «Роснефти». Для реализации уникального высокотехнологичного проекта «Восток Ойл» будет продолжено изучение Севера страны.

Особенный интерес представляют сервисы дистанционного зондирования Земли, которые могут обеспечивать всепогодную съемку территорий. Стороны намерены создать совместные рабочие группы для развития научно-технического и производственного потенциала «Роснефти».

«Ростех» передал первый опытный образец отечественного самолета Sukhoi Superjet New на летно-испытательную станцию, где специалисты начали комплекс наземных испытаний новых систем лайнера. В частности, состоялась его заправка топливом. В дальнейшем все системы самолета будут проверяться на земле, после чего он совершит свой первый полет.