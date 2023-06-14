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Коммерсантъ FM
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Открылось пространство проекта «Культура»

Парикмахерские «Культура» открывают свое очередное пространство — на этот раз в Москве, в районе «Красные ворота».

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Особенное внимание уделено интерьерам: белые стены с геометрической плиткой, прозрачные шкафы с красным градиентом, необычная зона ресепшн и много естественного света за счет окон «в пол», что дает более точную цветопередачу при окрашивании волос. «Культура» задумывалась как место для создания порядка и стиля на голове, с акцентом на простые стрижки и непростое окрашивание. Здесь работают с профессиональными бьюти-брендами Davines, Kevin Merphy и K18, а помимо стилистов по волосам работают brow-мастера и визажисты.

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