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Доверие к нейросетям и кадровый аппетит

Директор по информационным технологиям УГМК о вызовах промышленности в эпоху искусственного интеллекта

Об использовании искусственного интеллекта в бизнесе говорят все больше. Передовые промышленные компании уже активно внедряют технологии машинного обучения в последние годы. И это ставит перед компаниями ряд новых вопросов. Например, кто все-таки работает, а значит, и отвечает за результат – робот или человек? К чему нужно быть готовым персоналу промышленных предприятий при использовании ИИ? Наконец, где грань доверия человека к искусственному интеллекту, особенно когда речь идет о крупных производствах и больших проектах? Об этом говорил в ходе Kaspersky CyberSecurity Weekend на Урале директор по информационным технологиям УГМК Виталий Черепанов.

Фото: Лаборатория Касперского

Фото: Лаборатория Касперского

Здесь есть несколько проблем, или, иначе говоря, вызовов. Первое и самое важное – это вопрос компетенции и доверия к тем, кто обучил и даже спроектировал искусственный интеллект. Нужно понимать, что намерения этих людей действительно надежны, направлены на достижения целей заказчика и пользователя.

Второе – это перепроектирование процессов и переобучение персонала, который вовлечен в процессы, чтобы можно было использовать искусственный интеллект как дополнительного агента в рамках уже действующего процесса. Чтобы он не конкурировал с работниками, а помогал им. Это важный аспект, который позволит создать условия для внедрения таких решений.

Следующее, что необходимо определить – как будет распределена ответственность за результаты работы и за проектирование искусственного интеллекта. Часто возникает некая иллюзия того, что за действие или бездействие ИИ как бы никто не отвечает. На самом же деле за них продолжает отвечать разработчик.

Еще в 50-е годы прошлого века было много судебных разбирательств – уже тогда юристы защищали интересы пользователей, когда появились первые предшественники «умных» машин. Уже тогда они делали не то, что хотелось, и кто-то за это должен был нести ответственность. И такой человек всегда есть – разработчик, владелец, пользователь всегда в ответе за действия машины. Нельзя сказать, что ChatGPT что-то предсказал, возник риск или даже ущерб, и никто на это не должен обращать внимания. Должен, и это важный аспект.

И последний момент, который нужно понимать, - никогда не наступит ситуация, когда нам непонятны технологии. Всегда будет группа людей, которая понимает, что в действительности делается. И очень важно выстроить свою работу таким образом, чтобы от этой группы не очень отставать, продолжать сохранять контроль за своим бизнесом, его инфраструктурой, понимать, как ее защитить и эксплуатировать. И это создает для нас вызов уже не кадрового голода, а кадрового аппетита. Потому что новые технологии порождают запрос на новые компетенции, новых людей, и цикл этого образования, внедрения технологий, обучения становится бесконечным. И на самом деле он многим способен подарить, если не профессиональное бессмертие, то, как минимум, долголетие.

Записал Артур Якушко

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