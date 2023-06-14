ОТЭКО оптимизировала логистику порожних вагонов на навалочном терминале

Новая система снижает нагрузку на магистральные сети железных дорог

Компания «ОТЭКО» (оператор морских терминалов в порту Тамань) разработала систему формирования порожних прямых отправительских маршрутов на Таманском терминале навалочных грузов, которая позволяет снизить нагрузку на магистральные сети железных дорог за счет исключения необходимости неоднократной пересортировки составов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно новой системе, 60% порожних железнодорожных составов отправляются по назначению на места их планового использования – на станции загрузки.

В ОТЭКО пояснили, что доставка грузов в порты идет в основном по железной дороге. Специфика формирования грузовых поездов предполагает, в том числе, наличие в вагонах грузов разной номенклатуры и грузоотправителей. При поступлении в порт такие составы расформировываются, затем собираются по одной из номенклатур и идут на разгрузку. Как правило, после выгрузки вагоны необходимо собрать в поезда и отправить на пересортировку на станции магистральных железнодорожных сетей. Из-за этого растет нагрузка на магистральные сети и промежуточные станции, где работники РЖД пересортировывают вагоны для формирования прямых маршрутов – до станций погрузки.

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