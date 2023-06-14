Собкор «Коммерсанта» в Черноземье Сергей Толмачев стал лучшим в неординарном освещении деятельности военных следственных органов СКР

Собственный корреспондент газеты «Коммерсантъ» в Черноземье Сергей Толмачев стал одним из победителей журналистского конкурса по формированию объективного общественного мнения о деятельности военных следственных органов Следственного комитета России (СКР).

Господин Толмачев занял первое место в номинации «Неординарный подход к освещению деятельности военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в средствах массовой информации». Жюри отметило текст «Вымогателям предъявляют убийство» о завершении уголовного дела о гибели тамбовского бизнесмена Павла Игумнова.

Вместе с Сергеем Толмачевым первое место разделила корреспондент газеты «Коммерсантъ. Юг России» Анна Перова.

Редакция «Ъ-Черноземье»

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте